حريق يلتهم 3 منازل بطنطا دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
شهدت منطقة علي أغا، بمدينة طنطا فجر اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا في ٣ منازل متجاورة دون وقوع إصابات.
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمنزل خشبي قديم بمنطقة علي أغا التابعة لقسم ثان طنطا وامتدت النيران إلى منزلين متجاورين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق بعد ما أنهى على محتويات الـ٣ منازل دون وقوع خسائر بشرية.
وأوضحت التحريات المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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