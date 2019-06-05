بالصور.. الانتهاء من تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت الوحدات المحلية بمراكز، ومدن، وقرى، محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، التجهيزات الخاصة بساحات صلاة عيد الفطر المبارك، "مصلى الرجال والنساء"، المخصصة، وعددها 357 ساحة، على رأسها ساحة استاد كفرالشيخ الرياضي، والذي سيتقدم المصلين فيها محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية، بمراكز، ومدن، وقرى المحافظة، بالإشراف المباشر، على تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر.

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وأكد علاء فودة، مدير إدارة الإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لـ"مصراوى"، أن رئيس المركز والمدينة، اللواء خالد حسن مرسي، كلف إدارة العلاقات العامة، ومركز الإعلام، بتشكيل لجنة منظمة للساحة، لاستقبال المصلين، وتوزيع الحلوى عليهم، وكذا توزيع الهدايا على الأطفال المرافقين لأسرهم.

وكان الشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الأوقاف في كفر الشيخ، أعلن تخصيص 357 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، واختيار عدد أثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أساسيا والآخر احتياطيًا.

ونبه على مسئولي الإدارات الفرعية التابعة للمديرية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بتواجد أئمة الساحات الأساسي والاحتياطي، قبل صلاه العيد بساعة على الأقل.​