القضاء على 6 عناصر إجرامية بينهم قاتل معاون مباحث أبو حماد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من القضاء على 6 عناصر إجرامية، بينهم "محمود الزونجي" وشهرته "الزونجي"، المتهم بقتل النقيب "عمر ياسر عبدالعظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بمحافظة الشرقية؛ إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية حال ضبطهم بمدخل كفر "جمعة" بناحية قرية "ميت أبو علي" التابعة لمركز الزقازيق.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس – أبو حماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث ومأمور المركز، ومعاوني المباحث بينهم الشهيد النقيب عمر، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران علي القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب "عمر ياسر عبدالعظيم" معاون المباحث.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص من الخارجين على القانون، بينهم قاتل النقيب عمر ياسر، ويُدعى "محمود الزونجي" وشهرته "الزونجي" 24 سنة، من قرية "السعادات" ببلبيس، حيث تبين أن المتهم كان يختبيء بقرية "ميت أبو علي" برفقتهم، وحال ضبطهم حدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مقتلهم.

يُشار إلى أن "الزونجي" من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية، بينها حكم بالإعدام شنقًا.