​الرئيس الصيني: واثقون من قدرتنا على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الصيني شي جين بينج ، إن بلاده واثقة من قدرتها على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.

وأضاف شي في تصريحات لوسائل إعلام روسية قبيل زيارته موسكو: "الصين لديها مجال واسع لاستخدام السياسة في التعامل مع المخاطر"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وتابع: "الاقتصاد الصيني مستقر ويتحسن، وهذا اتجاه طويل الأمد ولم يتغير".

وأوضح أن الصين بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة من بينهم 170 مليون شخص على قدر عال من التعليم والتدريب.

وأشار إلى أن إمكانات الطلب المحلي واسع النطاق وكذلك ارتفاع حجم الإنفاق على البحث والتطوير، من بين العوامل التي تدعم تنمية مستقرة وصحية لاقتصاد الصين.