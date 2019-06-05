قبائل المنطقة الغربية تدعم عملية الجيش الليبي في طرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي إن مجموعة من مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية قاموا بزيارة محاور القتال بالعاصمة طرابلس وغرفة عمليات طوفان الكرامة، الثلاثاء.

وتابعت شعبة الإعلام الحربي في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه أن زيارة وجهاء المنطقة الغربية تأتي في إطار دعمهم للقوات المسلحة في معاركهم لتحرير العاصمة طرابلس من مجموعات المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الوجهاء وجهوا من خلال الزيارة التحايا والتبريكات للقائد العام المشير خليفة حفتر وأفراد القوات المسلحة العربية الليبية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته، أعلنت قبيلة المشاشية الليبية، الثلاثاء، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في عملية طوفان الكرامة، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وكشفت قبيلة المشاشية في بيان مصور اطلعت عليه "العين الإخبارية" عن قيامها بتجهيز قوة مساندة من أبنائها المعروفين بـ"أسود الجبل" بقيادة "علي المشاي" لمساندة الجيش الليبي في معارك طرابلس.

وتعتبر قبيلة المشاشية قبيلة كبيرة في الغرب الليبي من الأشراف القادمين من الجزيرة العربية ولها عدة فروع في مدن العوينية والشقيقة وطرابلس وسرت وفزان.

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ويأتي انضمام قبيلة المشاشية سعياً لتطبيق القانون لإعادتهم إلى مناطقهم المهجرين منها قسرياً من قبل مليشيات مدينة الزنتان الإجرامية التابعة لحكومة الوفاق.







وتعرض أبناء قبيلة المشاشية في أعقاب أحداث الـ17 من فبراير 2011 لتهجير قسري من منطقة العوينية من قبل مليشيات مدينة الزنتان على أساس قبلي، حسبما أكد رئيس مجلس شورى وحكماء قبائل المشاشية الطاهر ضو حينها.

وتقاتل مليشيات الزنتان الآن تحت قيادة أسامة الجويلي في صفوف مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، وقد ارتكبت هذه المليشيات عدة خروقات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب.







وسعت قبائل المشاشية في وقت سابق للعودة إلى المناطق التي هجرت منها 2011 ودخلت في مفاوضات مع مليشيات الزنتان والتي انتهت بعودتهم إلى مدنهم.

وأبدت قبائل المشاشية استعدادها حينها لحل هذه الخلافات بعد إعلان دولة القانون وشروع القضاء أو عبر التحاكم من خلال دعوة أي قبيلة أخرى، إلا ان قبائل الزنتان لم تدم على هذه العهود طويلاً فسريعاً ما تعرضت قبائل المشاشية لمضايقات من قبائل الزنتان.



وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.



