فنانون مغاربة يستقبلون العيد خارج أرض الوطن

احتفل فنانون مغاربة، اليوم، بعيد الفطر، بعدما أعلنت الدول التي يتواجدون فيها أن فاتح شوال هو اليوم الثلاثاء.
واضطر الفنان المغربي سعد لمجرد، إلى استقبال العيد في الديار الفرنسية، كون القانون يمنعه من مغادرة باريس بسبب التهمة الموجه إليه.
واستقبل الفنان الكوميدي، حسن الفد، الذي يعتبر الغائب الأبرز عن الكوميديا الرمضانية في التلفزة المغربية، العيد في بلد إقامته كندا.
مغني الراب العالمي المغربي فرانش مونتانا، بدوره استقبل الغيد في الولايات المتحدة الأمريكية التي حصل على جنسيتها سابقا.
واختار الفنان الشاب يونس، استقبال العيد في فرنسا، التي قضى فيها جزء من شهر رمضان وأفطر في أحد الأيام مع لمجرد.
وأمضت الفنانة خولة بنعمران، عيد الفطر بلبنان، رفقة زوجها الفنان اللبناني وسام أمير، بعدما استقبلا رمضان في المغرب.
الدوزي كذلك فضل استقبال عيد الفطر خارج المغرب، إذ كتب ليلة الاثنين في تعليقه على صورته : نحن سنحتفل بالعيد غدا، وأنتم ؟”.
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