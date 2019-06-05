المغرب التطواني يحرج الرجاء وينعش أماله في مواصلة المشوار بالقسم الأول

فاز فريق المغرب التطواني، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه الرجاء الرياضي بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة الأسبوع 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي أجريت على أرضية ملعب سانية الرمل.
ثلاثية “الماط” سجلها كل من نصير الميموني من نقطة الجزاء (د16)، ويونس الحواصي (د55)، و أسامة الحلفي (د87).
أما هدف الرجاء الوحيد، سجله اللاعب زكرياء حدراف (د22).
ورفع المغرب التطواني رصيده من النقاط إلى 31 نقطة، منعشاً بذلك حظوظه للبقاء في قسم الأضواء، في حين لازال كل من شباب الريف الحسيمي صاحب 27 نقطة أخيراً، ليضع قدمه الأولى بالقسم الثاني، في حي يستقر الكوكب المراكشي في الرتبة ما قبل الأخيرة برصيد (29)، نقطة.
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