في ليلة العيد..الوداد يتوج بلقبه الـ20 في أول ظهور بـ”دونور” بعد شهور من الإغلاق

توج فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا بلقبه رقم 20 بعد فوزه أمام أولمبيك خريبكة بحصة 4 أهداف مقابل واحد، في إطار مؤجل الأسبوع 27 من الدوري، الذي أقيم على أرضية مركب محمد الخامس بعد شهور من

أهداف الوداد كانت من تسجيل كل من اللاعب زهير المترجي، في حدود الدقيقة (د16، ود45)، وبديع أووك (د30)، ومحمد الناهيري (د41).

في حين هدف الضيوف كان بأقدام الودادي السابق رضا الهجهوج في الدقيقة 78 من عمر المواجهة.

وكانت رباعية الوداد كلها قد سجلت في الشوط الأول من المواجهة التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير لعشاق وأنصار “الأحمر”، الذين تنقلوا بالالاف احتفالاً بالمجموعة.

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وسجلت المباراة في دقائقها الأخيرة طرد الحارس ياسين الحواصلي بسبب تدخل عنيف ضد أحد اللاعبين.، ليتم تعويضه باللاعب زهير الواصلي، بعد استنفاذ المدرب رشيد الطاوسي لجميع التغييرات.

يٌشار إلى أن مباراة اليوم بين الوداد وأولمبيك خريبكة، هي الأولى للمجموعة بعد نهائي رادس، الذي عانت خلاله المجموعة حيفاً كبيراً بإعلان الترجي التونسي بطلاً لإفريقيا، في مباراة لم تكتمل، بسبب تشبث ممثل الكرة الوطنية بالاستعانة بتقنية “الفار”.