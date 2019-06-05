العفو الملكي يطوي ملف “معتقلي جرادة”…كل المعتقلين على خلفية الحراك يغادرون سجن وجدة

بعد ساعات من إعلان العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، عن معتقلين من بينهم نشطاء من “حراك جرادة”، أعلن دفاع معتقلي حراك جرادة، عن نهاية الملف، بخروج آخر المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة المنجمية قبل عام ونصف.

وقال عبد الحق بنقادي، محامي المعتقلين في حديثه لـ”اليوم 24” اليوم الأحد، أنه بالعفو الذي أصدره الملك اليوم الثلاثاء، يكون كل المعتقلين المتبقين على خلفية احتجاجات جرادة قد غادروا أسوار السجن.

وأوضح بنقادي، أن المعتقلين، غادروا مساء اليوم سجن وجزة، وسط حضور أمني كبير، على متن سيارات أجرة كبيرة أخذتهم من السجن مباشرة إلى جرادة.

يشار إلى أنه بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.