الأمير مولاي هشام يخطف الأنظار.. معايدة من المطبخ

خطف الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ليلة عيد الفطر، الأنظار، بعدما نشر صورة يظهر فيها حاملا ابنة شقيقه الأمير مولاي اسماعيل، وبارك من خلالها العيد لأفراد أسرته وأصدقائه ومتابعيه.

وشارك مولاي هشام، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورته رفقة بهية، ابنة شقيقي مولاي إسماعيل، وقال عنها :”نعد الشوربة من الخضر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك ونحن نتطلع بفرحة لقدوم عيد الفطر”.

وأضاف مولاي هشام :”أغتنم الفرصة لأقدم لجميع أفراد الأسرة والأصدقاء والمسلمين أحر التهاني القلبية وكل مشاعر المودة الصادقة بمناسبة العيد”.

هذا، ويتفاعل الأمير مولاي هشام ، مع أصدقائه ومتابعيه على فايسبوك من حين لآخر، إذ نشر قبل أيام صورته في مقهى مع أفراد الجالية المغربية في أكسفورد.