فرحة تسود مواقع التواصل…الناشط اعمراشن ضمن المشمولين بعفو عيد الفطر

فرحة كبيرة يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تداول خبر استفادة المرتضى اعمراشا، المعتقل على خلفية حراك الريف، من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر.

وحسب ما أورد موقع “لوديسك” بالاستناد إلى مصادره الخاصة، فإن اعمراشا المعتقل بالسجن المحلي سلا، والمدان بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة “دفاعه عن الإرهاب”، أصبح حرا طليقا، بعدما شمله العفو ملكي.

يذكر أن عفوا ملكيا شمل 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.