المغاربة يقضون وقتا مضاعفا أمام التلفاز في رمضان مقابل الأيام العادية -التفاصيل

كشفت أرقام نسب مشاهدة القنوات الوطنية أن الفرد المغربي قضى في الأسبوع الثالث من شهر رمضان، أمام شاشة التلفاز مدة تبلغ 5 ساعات، و10 دقائق.

وأشارت الأرقام المذكورة إلى أن الوقت، الذي قضاه الفرد المغربي أمام التلفاز، خلال رمضان، عرف ارتفاعا مقارنة مع الأيام العادية، إذ يقضي المشاهد عادة حوالي ساعتين، و50 دقيقة، طبقا لأرقام صدرت سابقا.

ومع ارتفاع عدد ساعات المشاهدة ارتفع عدد المشاهدين إلى أرقام قياسية، إذ حقق برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” أزيد من 13 مليون مشاهد.

واستطاعت القناة الثانية التفوق ببرامجها الخمسة الأولى على كل برامج القناة الأولى، وحل في الترتيب برنامج “ميشتي فيها” بـ13.3 مليون مشاهد، متبوعا بستكوم “حي البهجة الثاني” بـ11.8 مليون مشاهد، ثم “سامحيني” 9.4 مليون مشاهد، و”زارتنا البركة” بـ9.1 مليون مشاهد، ويوميات “سيدات شوبينغ” بـ مليون مشاهد.

وتصدر مسلسل “الدنيا دوارة” قائمة البرامج الخمسة الأولى الأكثر مشاهدة في القناة الأولى بـ4.8 مليون مشاهدة، متبوعا بـ”رضاة الوالدة 2″ بـ4.5 مليون مشاهد، ثم “الخطيب” 4.1 مليون مشاهد، وبرنامج “كاميرا فاشي” بأزيد من 4 مليون مشاهد، ثم “نهار مبروك” بـ4 مليون مشاهد.