السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في المدينة، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكار المملكة للهجوم، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدا موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.

وقتل 3 عسكريين لبنانيين، بينهم عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب مدني، مساء الإثنين، في حادث إطلاق نار على سيارتهم في محلة الميناء بمدينة طرابلس اللبنانية.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "إن المدعو عبد الرحمن مبسوط قام بإطلاق النار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس، ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح".

وتابع البيان أن "وحدات من الجيش حاصرت منفذ الهجوم في أحد المباني السكنية واشتبكت معه فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه".