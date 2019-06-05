خامنئي يعتبر رئاسة ترامب مؤشرا إلى "الأفول السياسي" للولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الزعيم الأعلي الإيراني علي خامنئي

قال المرشد الأعلى في ايران آية الله علي خامنئي الثلاثاء إن رئاسة دونالد ترامب تعتبر مؤشرا إلى "تراجع وزوال القوة السياسية" للولايات المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الاسلامية.

وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن "مصير أكثر من 300 مليون إنسان في أيدي شخص له مثل هذه الصفات، وهذا دليل على الأفول الأخلاقي والسياسي" للولايات المتحدة.

وتابع خلال حفل تأبيني في ضريح آية الله الخميني "في اميركا نفسها يدور الكثير من النقاش حول استقراره (ترامب) العقلي والأخلاقي".

وأضاف "عندما يكون شخص كهذا رئيس بلد، فهذا دليل على تراجع وزوال هذه القوة السياسية".

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وتماشيا مع وعود حملته الانتخابية، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة في ايار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى وأعاد فرض العقوبات مرة أخرى.

وازداد التوتر حدة منذ اعتبار واشنطن الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وردت طهران بإعلانها "الولايات المتحدة راعية للإرهاب" وان قوات واشنطن في المنطقة "جماعات إرهابية".