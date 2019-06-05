ناشط أمريكي شهير يطالب بوقف نهائى لاستخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

قال رالف نادر الناشط الأمريكى البارز في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين، والمرشح المستقل السابق للانتخابات الأمريكية، إن المحركات الكبيرة المستخدمة في طائرات بوينغ طراز 737 ماكس تعاني عيباً في التصميم مطالباً بوقف استخدام ذلك الطراز من الطائرات بصورة كاملة .

ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرغ عن رالف نادر، الأمريكي من أصل لبنانى، في فعالية بواشنطن حول سلامة الطيران، إنه يتعين "منع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس، مرة أخرى" مضيفاً "الأمر لايتعلق بالبرمجيات ولكن المسألة تتعلق بعيب في التصميم الهيكلى".

وانتقد رالف نادر شركة بوينغ لتصميمها هذا الطراز من الطائرات، وإجراء مراجعة وتعديلات على هيكل الطائرة الذى صنع لأول مرة في ستينيات القرن الماضى، بدل تصميم طائرة جديدة، من الصفر.

وأوضح رالف أن هذه المحركات الكبيرة، مثبتة بصورة تجعل أجزاء منها تعلو جناح الطائرة بوينغ 737 ماكس، بما يفوق وضعها في الطراز السابق من الطائرة، ما أدى إلى تغيير كيفية تحليق وطيران الطائرة في ظروف معينة.

واستطرد الناشط الأمريكى يقول إن ذلك دفع شركة بوينجغ إلى تركيب نظام الطيران الآلى الذى تعطل في حادثين مروعين مميتين لطائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس، منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018، ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، بمن فيهم حفيدة لرالف نادر نفسه.

وأكد أن " محركات الطائرة كبيرة للغاية بصورة لاتتناسب مع جسم الطائرة التقليدي".

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وكانت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، أعلنت أمس الأول الأحد، أن المئات من طائرات بوينغ، بما في ذلك "ماكس 737"، ربما تتضمن أجزاء معيبة صنعت بشكل غير سليم.

وأضافت الهيئة أن القطع المعيبة يمكن أن تؤدي إلى دمار الطائرة أثناء تحليقها، ودعت إلى إصلاح ذلك.

ومن ناحية أخرى، وجهت شركات الطيران العالمية دعوات لهيئات تنظيم الطيران في العالم، للسماح بعودة رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس الجوية، ومنع أي خلاف بين الهيئات التنظيمية حول هذا الأمر.

وقاد إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، هذه الدعوات لاتخاذ إجراءات تنظيمية منسقة لعودة استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعاً.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده أخيراً رؤوساء شركات الطيران في كوريا الجنوبية، وهو أول اجتماع موسع لهم منذ حادثي تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس 8 في إثيوبيا، وإندونيسيا .