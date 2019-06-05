ضبط حارس أمن وشقيقه أثناء التنقيب عن الآثار داخل جامعة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حارس أمن وشقيقه أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل المدينة الجامعية بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حمدي الواحي، مأمور قسم الفيوم أول، بضبط حسام م س، 35 سنة، وشقيقه محمود 32 سنة، حارسي أمن بجامعة الفيوم.

تبين من التحريات التي قادها العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية وأشرف عليها اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائية بالفيوم، أن المتهمين استغلا فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وحفرا بحجرة الأمن المتاخمة لمبنى المدينة الجامعية، بحثًا عن الآثار، خاصة أن مباني جامعة الفيوم مقامه على أرض مدينة "فارس" الأثرية والتي جرى تطهيرها قبل بناء المنشآت الجامعية، وتم ضبط حارس الأمن وشقيقه وبحوزتهما أدوات الحفر.​