آثار الإسكندرية تستعد لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:
استعدت المناطق الأثرية بالإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك للاستمتاع به بين جنبات المعالم التاريخية.
وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي استعدت لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر، ومن المقرر أن تمتد ساعات العمل حتي السادسة مساءً اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح متولي أن ذلك يأتي عقب موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بهدف الحرص على إتاحة مزيد من الوقت حتى يتمكن العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الأثري الهام.
وأضاف أن مد ساعات العمل بقلعة قايتباي ينفذ للعام الثالث على التوالي ، ويأتي في إطار الاستعدادات لاستقبال للزوار خلال عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالمناخ الرائع في جنات المعالم الأثرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعياد تعد من أوقات الذروة في استقبال الزوار حيث تصل أعدادهم إلى الآلاف الذين يحرصون على قضاء الإجازة في أحضان المعالم التاريخية.
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