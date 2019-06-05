محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات تأمين عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور- أ ش أ:

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء الثلاثاء، الكمائن الأمنية بشرم الشيخ وطور سيناء.

وشدد المحافظ على حسن التعامل مع الوفود التي من المتوقع زيارتها لشرم الشيخ والأماكن السياحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتيسير إجراءات التفتيش وعدم تكدس الأتوبيسات وتقليل الزمن.

كما تفقد المحافظ استعدادات مدينة طور سيناء لأداء صلاة العيد باستاد طور سيناء، بحضور أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الوقاف بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة.