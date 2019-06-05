محافظ المنيا: فتح الحدائق والمتنزهات مجانًا في عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- أ ش أ:

وجه محافظ المنيا قاسم حسين، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

كما وجه المحافظ، محمد سيد رئيس مدينة المنيا بفتح الحديقة الدولية وحديقة 25 يناير مجانًا أمام المواطنين، وشدد على الاهتمام بالخدمات لتحقيق راحة المواطن المنياوي من أجل الاستمتاع بالعيد.

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وأعلن محافظ المنيا، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال عيد الفطر المبارك.

كما شدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.​