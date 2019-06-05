أستراليا / مقتل 4 أشخاصٍ وتوقيف مشتبهٍ به في إطلاق نار بفندق

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار في فندق في مدينة داروين الأسترالية.
وأفادت شرطة الإقليم الشمالي بأنه تم توقيف شخص ونقله إلى مركز احتجاز.
وذكرت الشرطة أنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب.
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