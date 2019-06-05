هادي يتهم الحوثيين بالخيانة وعرقلة السلام خدمة لإيران

عدن (وكالات) جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتهامه ميليشيات الحوثي الانقلابية بالخيانة والعمل لصالح الأجندة الإيرانية. وقال في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر السعيد «إن الميليشيات الانقلابية تصر على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين»، معتبراً أن هذا الإصرار لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين، وأنهم أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ومشيداً بالدور التاريخي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساعدته ومساندته للتصدي للانقلاب، والوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المجالات.

وأكد هادي التمسك بمبادئ الثورة اليمنية، مجدداً العهد بالمضي في النضال لاستعادة البلاد وتجسيد آمال الشعب اليمني في الحياة الكريمة في ظل دولة اتحادية عادلة لا تعرف إلا مواطنين أحراراً مؤمنين أعزة لا يقبلون الضيم ولا الذل ولا الخضوع.

وقال «إن الميليشيات الحوثية الانقلابية جعلت اليمنيين يصومون رمضان لعامهم الخامس على التوالي وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة ونهب أقواتهم ومصادرتها لمصلحة مخططاتهم الشريرة مع إصرار على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين».

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