مقتل طفلين بألغام حوثية في البيضاء

عدن (الاتحاد)

تواصل الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية حصد مزيد من أرواح المدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم عقب تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ولقي طفلان من أبناء منطقة قربة بمديرية الزاهر بمحافظة الضالع مصرعهما إثر انفجار لغم أرضي، كانت المليشيات زرعته في أحد الطرقات العامة في المنطقة. وأوضح سكان محليون أن الطفلين كانا عائدين إلى منزلهما عبر طريق رئيس في منطقة قربة، وأضافوا أن الألغام والمتفجرات التي خلفتها المليشيات قبل دحرها من المنطقة باتت مصدر قلق كبير في صفوف الأهالي الذين يعيشون الموت بشكل يومي مع كثافة المتفجرات وزرعها بطريقة عشوائية بهدف الانتقام.

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