كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: نسعى لزيادة التعاون في مجموعة "بريكس" و"شنجهاي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن زيادة التعاون في مجموعة "بريكس" ومنظمة شنجهاي للتعاون هي إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال لافروف في كلمة ترحيب ألقاها اليوم أمام المشاركين في المهرجان الدولي "الربيع الطلابي الروسي في دول البريكس ودول منظمة شنجهاي للتعاون": "بريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون، إن المجموعات متعددة الأطراف من هذا النوع تتوافق مع حقائق القرن الحادي والعشرين. زيادة التعاون المتبادل في هذه الصيغ هو من بين أهم الأولويات للسياسة الخارجية لروسيا".

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وأضاف وزير الخارجية الروسي أن التفاعل بين شباب دول البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، الذي يجري عبر المهرجان، يقدم "مساهمة كبيرة" في تعزيز "أسس العلاقات بين الحكومات " في "الحفاظ على جو من السلام والصداقة والثقة بين الأمم".

ويقام المهرجان الدولي: "ربيع الطالب لدول بريكس ودول منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 4 و 9 يونيو في مدينة ستافروبول ، ويشارك فيه نحو 2.5 ألف شخص من 23 دولة في أعماله، الذي يوافق مناسبة بدء عام رئاسة روسيا في منظمة شنغهاي للتعاون.

يذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، و حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة يوم 9 يونيو 2017 ، وحاليا تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "المراقب" بينما لدى أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا صفة "الشريك".