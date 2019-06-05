كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن عن تقارير الاعتراف بالأسد "غير صحيحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، إن التقارير الإعلامية المتعلقة باعتراف الولايات المتحدة بالأسد، مقابل الضغط الروسي على إيران غير صحيحة.

هذا وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان في اجتماع أمني ثلاثي في القدس، تقديم اقتراح لروسيا بالاعتراف بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، ورفع العقوبات عن السلطات السورية، إذا وافقت موسكو على كبح النفوذ الإيراني في هذه الدولة.

من جانبها، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أمس الاثنين أن الكرملين يدعو للحذر فيما يتعلق بتقارير إعلامية حول اقتراح الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا.