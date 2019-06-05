كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخوان اليمن المتطرفون يمنعون عرض فيلم في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع متطرفون من تنظيم إخوان اليمن الإرهابي عرض الفيلم العدني "عشرة أيام قبل الزفة"، الذي كان مقرراً عرضه في إجازة العيد في تعز كبرى مدن شمال اليمن.

وأصدر الإخواني المتطرف عبدالله العديني "فتوى" للتصدي بالقوة لما وصفه بمحاولة عرض الفيلم في مدينة تعز.

وأصدرت هيئة تنظيم الفيلم في تعز بياناً أكدت فيه بتهجم "مسلحين متطرفين من تنظيم الإخوان يقف خلفهم البرلماني أحمد العديني الذي أفتى بأن عرض الفيلم في تعز منكر" عليها.

ويعرض الفيلم العدني الذي أخرجه عمرو جمال، حياة سكان مدينة عدن في الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدينة في مارس 2015، وتحكي جزءاً من الحرب الأولى ضد الجنوب في صيف 1994.

Advertisements

وأكدت إدارة الفيلم في بيان له، أن "تنظيم حزب الإصلاح اليمني بقيادة البرلماني أحمد العديني قاد حملة تحريض ضد الفيلم، تضمنت تصريحات علنية وفتاوى وخطباً في المساجد ادعت أن الفيلم منكر يجب تغييره قولاً وفعلاً"، منادياً بالترهيب والتخويف تحت مبرر "تغيير المنكر".