كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخوان اليمن المتطرفون يمنعون عرض فيلم في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصدرت هيئة تنظيم الفيلم في تعز بياناً أكدت فيه بتهجم "مسلحين متطرفين من تنظيم الإخوان يقف خلفهم البرلماني أحمد العديني الذي أفتى بأن عرض الفيلم في تعز منكر" عليها.
ويعرض الفيلم العدني الذي أخرجه عمرو جمال، حياة سكان مدينة عدن في الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدينة في مارس 2015، وتحكي جزءاً من الحرب الأولى ضد الجنوب في صيف 1994.
وأكدت إدارة الفيلم في بيان له، أن "تنظيم حزب الإصلاح اليمني بقيادة البرلماني أحمد العديني قاد حملة تحريض ضد الفيلم، تضمنت تصريحات علنية وفتاوى وخطباً في المساجد ادعت أن الفيلم منكر يجب تغييره قولاً وفعلاً"، منادياً بالترهيب والتخويف تحت مبرر "تغيير المنكر".
واعتذرت إدارة العرض لأهالي تعز الذين كانوا يستعدون لمتابعة الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً وعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية وشرق أسيا.
وقالت إن "إلغاء عرض الفيلم في مدينة تعز جاء حفاظاً على سلامة أبناء تعز من أي تهديد إرهابي تحت مسمى الدين".