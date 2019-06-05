الوداد يقترب من النجمة الثانية وينهي الشوط الأول متفوقاً برباعية أمام خريبكة

وسط حضور جماهيري كبير، أنهى فريق الوداد الرياضي شوطه الأول أمام أولمبيك خريبكة، متفوقاً برباعية نظيفة، في المباراة المندرجة لحساب مؤجل الأسبوع 27 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي تجمع الطرفين على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

الهدف الأول لأصحاب الأرض، سجله اللاعب زهير المترجي، في حدود الدقيقة (د16، ود45)، وبديع أووك (د30)، ومحمد الناهيري (د41).

النتيجة وضعت بنسبة كبيرة الوداد الرياضي بطلاً للدوري المغربي الممتاز، في انتظار الـ 45 دقيقة الثانية في مواجهة اليوم بين رجال المدرب رشيد الطاوسي، وفوزي البنزرتي.

يٌشار إلى أن مباراة اليوم بين الوداد وأولمبيك خريبكة، هي الأولى للمجموعة بعد نهائي رادس، الذي عانت خلاله المجموعة حيفاً كبيراً بإعلان الترجي التونسي بطلاً لإفريقيا، في مباراة لم تكتمل، بسبب تشبث ممثل الكرة الوطنية بالاستعانة بتقنية “الفار”.