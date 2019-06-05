ملك الأردن: أشكر أخي وابن عمي الملك محمد السادس على مواقفه – فيديو

خلال استقباله، أمس الاثنين، لأعضاء مجلسي أوقاف، وكنائس القدس الشريف، وشخصيات مقدسية، وممثلين عن عرب الداخل، في قصر الحسينية في العاصمة عمان، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إنه فخور بمواقف الملك محمد السادس بخصوص الأردن، والقدس.
وقال الملك عبد الله: “كل الشكر والتقدير لأخي وابن عمي جلالة الملك محمد السادس، ليس هناك موقف أحسن من موقفه بالنسبة إلى الأردن، والقدس، والتعاون بين الأردن، والمغرب”.
وأضاف الملك عبد الله: “أنا أفتخر به كثيرا، وأشكره كثيرا على مواقفه”، وتحدث أيضا عن التنسيق مع الرئيس الفلسطيني، وقال: “نحن فريق ولا يوجد يوم لا ننسق فيه”.
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