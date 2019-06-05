لمجرد يكشف عن جديده و تفاصيل الكليب مع رمضان-صورة

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، ليلة أمس الاثنين، أنه سيطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان نجيبك، يوم 16 ماي الحاري، بعدما قرر تأجيل كليبه مع الفنان المصري محمد رمضان

وقال لمجرد في تعليقه على صورة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام:سيتم تأجيل طرح الدويتو بيني و بين اخي الفنان الممثل العربي المحبوب محمد رمضان و سنعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره”.

وأضاف لمجرد :” و أغتنم هذه الفرصة كي أعلن عن طرح أغنيتي الجديدة “نجيبك” يوم 16 في هذا الشهر ، أتمنى من كل قلبي ان تنال إعجابكم “.

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وختم لمجرد تدوينته قائلا :” تحياتي و تقديري لكم يا أغلى و أحلى فانز” .

هذا، وأمضى لمجرد شهر رمضان في باريس، ممنوعا من مغادرتها بقوة القانون، واستغل الفرصة لتحضير أعمال جديدة.