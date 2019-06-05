غد الأربعاء.. الملك يصلي عيد الفطر بمسجد أهل السنة

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك يوم غد الأربعاء فاتح شوال 1440 هـ موافق 05 يونيو 2019 م بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.

وحسب نفس المصدر فستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد اعلنت مساء اليوم ، أن عيد الفطر بالمغرب هو يوم غد الأربعاء.

وأفادت وزارة الأوقاف، في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر شوال 1440 بعد مغرب اليوم الثلاثاء 28 رمضان المعظم 1440 موافق 04 يونيو 2019، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر رمضان لم يستكمل 30 يوما، وبذلك يكون يوم عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الأربعاء 05 يونيو الجاري.