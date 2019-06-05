فنانون مغاربة يباركون لمتابعي “اليوم24” عيد الفطر- فيديو

وجه عدد من الفنانين المغاربة، التهنئة إلى زوار موقع” اليوم24″، بمناسبة حلول عيد الفطر لعام 1440 هجرية . وبارك كل من عبد العالي لمهر، الملقب بطاليس”، وكوثر با محمد، والسعدية أزكون، وجواد السيح، والشرقي الساروتي، هذه المناسبة الدينية للجمهور، متمنين لهم الصحة والعافية. طاقم “اليوم24” بدوره يقول لكم: “عيد فطر مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير”.

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