تاندوري.. أبرز علامات العيد في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كل بلد له طقوس تميزه في استقبال الأعياد، الهند تتميز بانتشار بائعي شاي تاندوري ومع قدوم عيد الفطر المبارك، المشروب المميز يتكون من خليط الشاي والحليب والأعشاب الهندية وماء الورد، ويحضر على الفحم لمدة تزيد على 4 ساعات، ويقدم في كوب مخصص من الفخار.

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