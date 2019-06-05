عاجل.. مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف بمحافظة الأنبار العراقية

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابين وتدمير وكرا للإرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الأنبار.

ووفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم مقتل ٣ إرهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للإرهابيين جراء الضربة الجوية.