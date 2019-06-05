أوساط الراي: هجوم طرابلس أبرز فوارق مع النمط "الداعشي" تحديدا لجهة كونه عشوائي التنفيذ

توّقفت أوساط مطّلعة، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، عند مقاربتًين أعقبتا العملية الإرهابية في طرابلس:

- المقاربة الأولى تعاطت معها على أنّها من صُنع تنظيم "داعش" وبتنفيذٍ من "ذئب منفرد"، مستدلّة على ذلك من أنّ الإرهابي عبد الرحمن مبسوط المبسوط سبق أن التحق بـ"داعش" في ​سوريا​ وأوقف في ​لبنان​ عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لسنة ونصف السنة ليَخرج في 2017، وأنّه خلال تنفيذ العملية كان يرتدي حزامًا ناسفًا عاد وفجّره بنفسه، وسط أسئلة حول إذا كان الإرهابي جزءًا من "خلية داعشية" نائمة وهل تلقّى تعليمات بالتنفيذ من خارج الحدود، وهل من متعاونين معه في الداخل وفّروا له الدعم اللوجستي.

- المقاربة الثانية، لاحظت أنّ "عملية المبسوط" أَبرزت فوارق مع النمط "الداعشي"، وتحديدًا لجهة كونها "عشوائيّة" في طريقة التحرّك والتنفيذ وحصرِ "بنك الأهداف" بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، من دون أيّ استهداف للمدنيين الّذين كانوا "بمتناول اليد"، ولا لمراكز عبادة مسيحيّة موجودة في المنطقة، وتَفاديه أخذ رهائن في المبنى الّذي تَحصّن فيه واختياره شقّة لم يكن قاطنوها فيها لحظة دخوله إليها عنوة، وذلك بعدما كان طرق أبواب شقق عدّة صارخًا "أنا جريح" ولم يُفتح له".