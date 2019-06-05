رئيس حكومة فلسطين يطالب بإلزام إسرائيل التراجع عن بناء 800 وحدة استيطانية

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية المجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية".
ولفت إشتية الى أن "الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية".
ودعا دول العالم للاعتراف بـ"دولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين، الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية"، محذرا من "التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية".
وطرحت السلطات الإسرائيلية الخميس الماضي مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علمًا أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.
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