رئيس حكومة فلسطين يطالب بإلزام إسرائيل التراجع عن بناء 800 وحدة استيطانية

طالب رئيس الحكومة ال​فلسطين​ية محمد إشتية ​المجتمع الدولي​ بـ"اتخاذ خطوات للضغط على ​إسرائيل​ للتراجع عن قرارها بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية إضافية في ​القدس​ الشرقية".

ولفت إشتية الى أن "الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية".

ودعا دول ​العالم​ للاعتراف بـ"دولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين، الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية"، محذرا من "التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من ​الضفة الغربية​".

وطرحت ​السلطات الإسرائيلية​ الخميس الماضي مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في ​القدس الشرقية​، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علمًا أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.