الرئيس الأوكراني طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب في بلاده

طلب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، من الاتحاد الأوروبي "تكثيف الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب في بلاده".
والتقى زيلينسكي، في أوّل زيارة يقوم بها إلى الخارج بعد تسلّمه مهامه، حيث زار بروكسل، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وانتقل بعدها إلى مقرّ الحلف الأطلسي. ولفت الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في أعقاب اللقاء مع زيلينسكي، إلى أنّ "الحلف يدعم بشكل كامل سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية. إنّ الحلفاء لا يعترفون ولن يعترفوا بضمّ روسيا غير الشرعي للقرم، كما ندين الأعمال العدائية لروسيا في منطقة البحر الأسود".
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