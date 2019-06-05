الإدارة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على كوبا وأوقفت رحلات المجموعات السياحية

فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على القطاع السياحي في كوبا، الّذي يُعتبر حيويًّا بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة المتّهمة بدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وحظرت ووزارة الخزانة الأميركية رحلات المجموعات، إحدى الوسائل الرئيسية الّتي يزور من خلالها الأميركيون الجزيرة الكاريبية. كما حظرت توجّه السفن السياحيّة والطائرات الخاّصة أو التجاريّة إلى كوبا.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قد أعلن هذه العقوبات في 17 نيسان الماضي، أثناء زيارته الجالية الكوبية في ميامي. ومن المتوقّع أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء.
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