الإدارة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على كوبا وأوقفت رحلات المجموعات السياحية

فرضت ​الإدارة الأميركية​ عقوبات جديدة على القطاع السياحي في كوبا، الّذي يُعتبر حيويًّا بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة المتّهمة بدعم نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في ​فنزويلا​.

وحظرت و​وزارة الخزانة الأميركية​ رحلات المجموعات، إحدى الوسائل الرئيسية الّتي يزور من خلالها الأميركيون الجزيرة الكاريبية. كما حظرت توجّه السفن السياحيّة والطائرات الخاّصة أو التجاريّة إلى كوبا.

وكان مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، قد أعلن هذه العقوبات في 17 نيسان الماضي، أثناء زيارته الجالية الكوبية في ميامي. ومن المتوقّع أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء.