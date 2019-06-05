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تنديد من قبل واشنطن ولندن وأوسلو بدعوة المجلس العسكري في السودان لإجراء انتخابات

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نددّتكلّ من ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ و​النروج​، بدعوة ​المجلس العسكري​ في ​السودان​ إلى إجراء انتخابات.

وكان قد أعلن المجلس العسكري السوداني، في وقت سابق "أنّه ألغى كلّ الإتفاقات السابقة المبرمة مع تحالف "​قوى إعلان الحرية والتغيير​"، ودعا إلى "انتخابات مبكرة"، وقرّر تشكيل حكومة تسيير أعمال، في أعقاب أعمال عنف دموية في ​الخرطوم​، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مخيم الاعتصام الرئيسي قبالة مقر وزارة الدفاع.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى طريق مسدود رغم المفاوضات الّتي استمرّت أسابيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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