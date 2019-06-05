رئيس تشاد دان "تواطؤا محليا كبيرا" مع جماعة بوكو حرام

أعلن رئيس تشاد ​إدريس ديبي​، أنّه "إذا كان بمقدور إرهابيي جماعة "​بوكو حرام​" النيجيرية التسلّل إلى الخطوط الداخلية لقواتنا الدفاعية وزرع عبوات ناسفة، فذلك يعني أنّهم يستفيدون بالتأكيد من تواطؤ محلي كبير".

وأوضح أمام زعماء روحيين في الجامع الكبير في نجامينا، أنّ "لذا، فإنّني أدعو إلى إذكاء الوعي الوطني لدى شعبنا. ويجب بكلّ مسؤولية، الإبلاغ عن كلّ الّذين يعملون كحلقة وصل مع الإرهابيين، وردعهم"، لافتًا إلى أنّ "تزايد عدد الهجمات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد، يجب أن يشغلنا لأكثر من سبب، ولأنّها تضع الطمأنينة والأمن المُكتسبين نتيجة تضحيات كبيرة في خطر".

وركّز ديبي على "أنّنا نشهد في الوقت الحالي نوعًا جديدًا من الهجمات الإرهابية، كما يؤكّد على ذلك حديثًا انفجار لغم أدى إلى مقتل 4 جنود ومصوّر في القناة الوطنية".