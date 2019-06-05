التدقيق في "نيسان- رينو" كشف عن نففات مشبوهة لكارلوس غصن بـ11 مليون يورو

اكتشف التدقيق الداخلي الّذي طالبت به شركتا "رينو" و"نيسان" داخل الفرع التابع لهما "ار ان بي في" في ​هولندا​، أنّ " الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية- اليابانية في مجال السيارات، ​كارلوس غصن​ قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو".

وأوضح مجلس إدارة رينو في بيان، "أنّه أحيط علمًا بالنتائج النهائية للتدقيق الّذي قامت به شركة "مازار"، وأعرب عن الأمل بأن "تستطلع "رينو ونيسان" الإجراءات القانونيّة الّتي يمكن إتخاذها في هولندا". ولفت إلى أنّ "هذه الخلاصات أكّدت وجود خلل داخل "ار ان بي في" لجهة الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات، وهو الأمر الّذي سبق وأشار إليه المدققون في تقريرهم الاولي مطلع نيسان".

وبيّ، أنّ "هذا المبلغ يتضمّن "نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة" و"هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح".