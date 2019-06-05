الرئيس الإفغاني يعد بإطلاق سراح نحو 900 سجين بمناسبة عيد الفطر

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كابول: وعد الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر في كابول، بإطلاق سراح 887 سجينا.

ولم يوضح غني ما إذا كان هذا العفو سيشمل عناصر من طالبان.

وكان غني عرض خلال اجتماع موسع لأعيان أفغان في نيسان/ابريل الماضي إطلاق سراح 175 سجينا من طالبان كدليل "حسن نوايا". كما عرض على طالبان الالتزام بوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الأمر الذي رفضته الحركة.

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وكان الأفغان يأملون خلال العام الحالي، تكرار تجربة وقف إطلاق النار التي تمت خلال رمضان من العام الماضي، عندما شهدت البلاد لقاءات ودية بين مقاتلين من طالبان وعناصر من قوات الأمن.

إلا أن قيادة طلبان أكدت السبت أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار هذه السنة.

كما أعلن الرئيس غني أيضا في كلمته أنه عازم على زيارة باكستان هذا الشهر للقاء رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان.

وكان الموفد الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد توجه الى إسلام آباد قبل أيام، في أول محطة من جولة ستقوده لاحقا الى قطر حيث تجري محادثات مع طالبان.

