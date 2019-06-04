تارودانت.. حريق داخل حمام شعبي لنساء يتسبب في رعب وهلع

تعرضت سيدتين للإختناق بعدما اندلع حريق، فجر اليوم الثلاثاء، داخل حمام شعبي لنساء، بحي الشراردة بمدينة أولاد تايمة نواحي تارودانت.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن حريقا مهولا إندلع فجر اليوم الثلاثاء، داخل حمام شعبي لنساء والذي شهد حالة من الهلع والرعب في أوساط النساء وأصيبت اثنتان منهما باختناق حاد.

وأضاف المصادر ذاته، أن الحريق امتد إلى خارج المكان المخصص لتسخين الحمام، لتأتي على بعض المحتويات ما أدى الى تصاعد أعمدة الدخان التي إنتشرت بشكل كثيف بعين المكان.

هذا وقد حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، والتي نجحت في إخماد الحريق، وعملت على نقل المصابتين الى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي لتلقي العلاج.