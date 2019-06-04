كشف فريق الرجاء الرياضي،قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض مباراة المغرب التطواني، برسم منافسات الأسبوع 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية ملعب سانية الرمل.
ومنح المدرب كارتيرون الفرصة لمجموعة من اللاعبين البدلاء للمشاركة أساسيين في مواجهة اليوم، في حين زكرياء حدراف الذي أعلن رحيله سابقاً سيتواجد أيضاً ضمن تشكيلة النسور الخضر،
وفيما يلي القائمة الأساسية:
أنس الزنيتي
سند الورفلي
بدر بانون
محمد الدويك
فابريس نغاه
زكرياء الوردي
عبد الرحيم الشاكير
أيوب ناناح
زكرياء حدراف
سفيان الرحيمي
محسن الياجور
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية للرجاء أمام “الماط” في قمة المتناقضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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