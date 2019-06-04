قادة حراك الريف خارج لائحة العفو.. وهؤلاء من شملهم عفو عيد الفطر من أبناء الريف

بعد إعلان العفو الملكي، اليوم الثلاثاء عن 107 نزيلا من بينهم معتقلون على خلفية الحراكات الاجتماعية، كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة.

وقالت مصادر للـ”اليوم 24″ بينها جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، إن العفو الملكي شمل 60 معتقلا على خلفية حراك الريف و 47 معتقلا على خلفية حراك جرادة.

وأوضحت مصادر أن جل المعتقلين المستفيدين من عفو اليوم، تقل عقوباتهم عن عشر سنوات سجنا، ما يعني استثناء قادة حراك الريف، ناصر الزفزافي ورفاقه، من العفو.

يشار إلى أنه وبمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.