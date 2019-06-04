بمناسبة عيد الفطر.. عفو ملكي لفائدة 755 شخصا من بينهم سجناء “حراك الريف” وجرادة

بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

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