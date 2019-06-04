“ماستر شاف جينيور” يعود في الموسم الثاني وينقب عن أطفال للمشاركة فيه

تحضر القناة الثانية ، لبث النسخة الثانية من البرنامج الترفيهي “ماستر شيف جونيور”، الذي يتبارى فيه أطفال في مجال الطبخ، وهو نسخة خاصة بالصغار، من برنامج “ماستر شاف” العالمي.

وبدأت الشركة المنتجة للبرنامج، عملية البحث عن الأطفال الذين سيشاركون في المسابقة ، شرط أن يكونوا متحمسين للطبخ، ويحبون المنافسة، ولهم تجارب سابقة في تحضير الأطباق.

وسيخضع الأطفال المشاركون لاختبارات أمام طاقم الشركة المنتجة، إذ سيقدمون أطباقا لهم ولبعض من لجنة التحكيم، في مختلف الأصناف، منها الحلويات، والمقابلات، والأطباق الرئيسية.

وسبق أن جذب برنامج “ماستر شاف جونيور”، اهتمام الجمهور المغربي، وأصبح الأطفال المشاركين مشاهير خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.