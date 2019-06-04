فوزي لقجع يلتقى الرئيس الفرنسي ب”الإيليزي”

شارك فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونائب رئيس اتحاد إفريقيا لكرة القدم “الكاف”، اليوم الثلاثاء، بقصر “الإيليزي” في العاصمة الفرنسية باريس، بمراسيم التوقيع على اتفاقية التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والدول الإفريقية الفرنكفونية.

وظهر فوزي لقجع، رفقة وفد المكتب التنفيدي لـ “الكاف”، مع إمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذي دعا في وقت سابق المسؤولين عن الاتحادات الحاضرة في باريس، لمأدبة غذاء.

وكانت قناة الرياضية، قد أعلنت قبل ساعات، رسمياً تأجيل الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، والذي يهم تداول الأحداث التي رافقت نهائي عصبة الابطال بين الترجي التونسي والوداد، إلى غد الأربعاء، وتحديداً إلى ما بعد الانتخابات الخاصة بـ “الفيفا”.

في حين أن لقجع لجنة طوارئ التابعة لـ “الكاف” قد بدأت اجتماعاها، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن المغرب، ليتم توقيف الاجتماع، على الساعة الثانية عشر بتوقيت غرينيتش، وذلك من أجل فسح المجال أما استقبال الرئيس الفرنسي لأعضاء الكاف، في قصر الإيليزي، والذي سيتم على الساعة الواحدة بتوقيت غرينويتش.

Advertisements

وكان مقررا، أن تعقد اللجنة ذاتها على الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الفرنسي (الخامسة والنصف بالتوقيت الغربي)، من أجل استئناف الاجتماع واتخاذ القرار النهائي بخصوص نهائي الوداد والترجي، قبل أن يتم تأجيله مجدداً لـ 24 ساعة.