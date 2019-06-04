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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت جماهير غفيرة، من قرية جت المثلث، مساء يوم الثلاثاء، في مسيرة تكبيرات العيد التقليدية، التي انطلقت من المسجد القديم وسط القرية.
وطافت المسيرة التي تقدمها أئمة المساجد الخمسة شوارع القرية، بمشاركة لفيف من الأهالي والعائلات في المسيرة التي أُطلِقت خلالها تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت.
وتوقّفت المسيرة في الساحة الجماهيرية بابن رشد، وهي الساحة التي ستحتضن صلاة عيد الفطر الجامعة صباح يوم الأربعاء، على أن يكون التجمع بالساحة عند الساعة الخامسة والنصف صباحا ليتبادل الأهالي المعايدات والتبريكات قُبَيْل أداء صلاة العيد.
يُذكر أن المئات من أهالي القرية ومنطقة باقة الغربية وقرى زيمر؛ أدوا صباح اليوم الثلاثاء صلاة العيد في مسجد البيان، وذلك خلافا لقرار مفتي فلسطين الذي أعلن أن الثلاثاء، ما هو إلا المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر جت: مشاركة واسعة في مسيرة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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