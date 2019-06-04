اخبار العالم

ليون يصدر بياناً رسمياً حول انتقال ميندي لريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وأوضح ليون حقيقة ما تردد حول اتفاقه مع لانضمام ميندي للنادي الملكي.

وذكر النادي في بيانه، "أولمبيك ليون ينفي اتفاقه مع ريال مدريد بشأن احتمال نقل مدافعه الدولي فيرلاند ميندي، على عكس ما يتردد في بعض وسائل الإعلام".


وانتشرت شائعات تفيد أن ميندي سينضم لريال مدريد بعد اتفاق الناديين، لكن ليون نفى الأمر في بيانه.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليون يصدر بياناً رسمياً حول انتقال ميندي لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا