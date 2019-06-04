ليون يصدر بياناً رسمياً حول انتقال ميندي لريال مدريد

وأوضح ليون حقيقة ما تردد حول اتفاقه مع ريال مدريد لانضمام ميندي للنادي الملكي.

وذكر النادي في بيانه، "أولمبيك ليون ينفي اتفاقه مع ريال مدريد بشأن احتمال نقل مدافعه الدولي فيرلاند ميندي، على عكس ما يتردد في بعض وسائل الإعلام".



وانتشرت شائعات تفيد أن ميندي سينضم لريال مدريد بعد اتفاق الناديين، لكن ليون نفى الأمر في بيانه.