حريق كبير في علوة للخضار بحلبجة 'صور'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في علوة لبيع الخضار في مدينة حلبجة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.