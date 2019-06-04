وزير الشباب يوجه رسالة الى الجماهير الرياضية

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "جمهورنا الرياضي العزيز.. اكتب إليكم من القلب الى القلب وأتحدث معكم بكل صراحة، كل الإجراءات التي قامت بها وزارة الشباب هي لأجل الرياضة والصالح العام وليس لي أي مصلحة مع أحد ضد الآخرين، لا يهمني أذا تقلد المنصب س أو ص من الرياضيين . الذي يهمني أن يكون المنصب للأفضل والأكثر كفاءة".واضاف "اعتز بكل الرياضيين بمختلف مسمياتهم ومناصبهم ومكتبي مفتوح للجميع بدون استثناء أسمع منهم أي مقترح أو اي شكوى طالما الهدف هو تطوير الرياضة العراقية".

واوضح أن "ملعب الزوراء كما أنتم تعلمون تأخر العمل فيه كثيرا والخلل في الشركة الإيرانية المنفذة للمشروع وقبل أسابيع سحبت العمل من هذه الشركة وكان من المفترض أن يكون القضاء هو الفيصل بيننا بسبب عدم وفاءهم مع الوزارة لكن القضاء قد يأخذ وقتا طويلا والجمهور الرياضي ينتظر ملعب الزوراء بفارغ الصبر وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيدا، فكان قرار الوزارة الاجتماع مع الشركة وتشخيص تقاعسهم في العمل وقدموا لنا المبررات واقترحنا عليهم أدخال اكثر من شركة ثانوية معهم لإنجاز الملعب ووافقوا على الاقتراح وتم توقيع محضر لقاء يتضمن خارطة طريق مزمنة، وأستأنف العمل قبل يومين وسوف نراقب عملهم بكل جدية الى أن يكتمل الملعب قبل نهاية العام".



واكمل الوزير قائلاً: "أنا كرياضي ولاعب منتخب وطني سابق بكرة اليد اعرف ماذا يعني ملعب جديد بالنسبة للاعب وللجمهور الرياضي فلهذا أحرص على اتمام كل الملاعب بموعدها المحدد لكن قلة المال المخصص للوزارة وكثرة الملاعب التي اهملت وايضا بعض المحافظات تحتاج الى ملاعب أخرى تجعلنا محرجين أمام الجمهور الرياضي العزيز ومع ذلك نبذل قصار جهدنا لأن نكون أهلا للمسؤولية ونؤدي عملنا بأمانة واخلاص".