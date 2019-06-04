وزير الشباب يوجه رسالة الى الجماهير الرياضية

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2019-06-04 | 23:35
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وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، رسالة الى الجماهير الرياضية، بشأن الاجراءات التي اتخته الوزارة بالاضافة الى عقد الشركة الايرانية المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي.
واضاف "اعتز بكل الرياضيين بمختلف مسمياتهم ومناصبهم ومكتبي مفتوح للجميع بدون استثناء أسمع منهم أي مقترح أو اي شكوى طالما الهدف هو تطوير الرياضة العراقية".
واوضح أن "ملعب الزوراء كما أنتم تعلمون تأخر العمل فيه كثيرا والخلل في الشركة الإيرانية المنفذة للمشروع وقبل أسابيع سحبت العمل من هذه الشركة وكان من المفترض أن يكون القضاء هو الفيصل بيننا بسبب عدم وفاءهم مع الوزارة لكن القضاء قد يأخذ وقتا طويلا والجمهور الرياضي ينتظر ملعب الزوراء بفارغ الصبر وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيدا، فكان قرار الوزارة الاجتماع مع الشركة وتشخيص تقاعسهم في العمل وقدموا لنا المبررات واقترحنا عليهم أدخال اكثر من شركة ثانوية معهم لإنجاز الملعب ووافقوا على الاقتراح وتم توقيع محضر لقاء يتضمن خارطة طريق مزمنة، وأستأنف العمل قبل يومين وسوف نراقب عملهم بكل جدية الى أن يكتمل الملعب قبل نهاية العام".
واكمل الوزير قائلاً: "أنا كرياضي ولاعب منتخب وطني سابق بكرة اليد اعرف ماذا يعني ملعب جديد بالنسبة للاعب وللجمهور الرياضي فلهذا أحرص على اتمام كل الملاعب بموعدها المحدد لكن قلة المال المخصص للوزارة وكثرة الملاعب التي اهملت وايضا بعض المحافظات تحتاج الى ملاعب أخرى تجعلنا محرجين أمام الجمهور الرياضي العزيز ومع ذلك نبذل قصار جهدنا لأن نكون أهلا للمسؤولية ونؤدي عملنا بأمانة واخلاص".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.